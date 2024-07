धुआं-धुआं, अफरातफरी...देखिए जब नोएडा के लॉजिक्स मॉल में लगी भीषण आग..Video

नोएडा सेक्टर 32 और सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद लॉजिक्स मॉल की एक दुकान में शुक्रवार को लगी आग (Noida Logix Mall Fire) पर काबू पा लिया गया है. आग की वजह से पूरे मॉल धुंआ-धुंआ हो गया. जिसके बाद लोग बाहर की तरफ भागने लगे. इस हादसे की खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई. फायर विभाग की 10 गाड़ियां और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है.

दमकल विभाग के मुताबिक, पहले 5 गाड़िया मौके पर पहुंची थीं बाद में 5 और गाड़ियों को बुलवाया गया. आग लगने की यह घटना सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर हुई. जानकारी के मुताबिक मॉल में एक शोरूम के अंदर AC में आग लग गई थी. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ. सभी लोग सुरक्षित हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke at Logix Mall in Noia Sector 32. Several fire tenders reached the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/2FKeBGfeYb