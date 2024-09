दिल्ली के करोल बाग में मकान ढहा, 6-7 लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज सुबह एक मकान का कुछ हिस्सा भरभराकर (Delhi House Collapses) गिर पड़ा. बापा नगर में हुई इस घटना में 6-7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. मकान गिरने के बाद आसपास अफरातफरी का माहौल बना हुआ है. इस घटना के फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है. वहीं रेक्स्यू टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है.

#WATCH | Delhi: A house collapsed in Karol Bagh area. A total of 5 fire tenders rushed to the site. Some portion of the building collapsed and some persons are suspected to be trapped under the debris. Further details awaited pic.twitter.com/0zPBWpAmkf