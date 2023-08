"अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रच-बस गया..." : विपक्ष पर बरसे PM नरेंद्र मोदी

कांग्रेस को चुनावी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "देश की समूची जनता के मन में कांग्रेस के प्रति अविश्वास बहुत ज़्यादा भर चुका है... घमंड से चूर कांग्रेस उसे देख नहीं पा रही है... 61 साल से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं - कांग्रेस NO CONFIDENCE... 61 साल से पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं - कांग्रेस NO CONFIDENCE... 35 साल से त्रिपुरा के लोग कह रहे हैं - कांग्रेस NO CONFIDENCE... 28 साल से ओडिशा के लोग कह रहे हैं - कांग्रेस NO CONFIDENCE..."