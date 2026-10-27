'मुझे नहीं पता 6 महीने बाद क्या चाहूंगा...', शादी, बच्चों और भविष्य पर निखिल कामथ का जवाब

NDTV World Summit 2026 में मशहूर निवेशक और ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ ने शादी, बच्चे और जीवन की लंबी योजनाओं को लेकर अपने विचार खुलकर साझा किए हैं. उनका कहना है कि वह भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा निश्चित रहने में विश्वास नहीं करते. वर्ल्ड समिट में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता आज़ादी, मानसिक शांति और नई संभावनाओं के लिए खुद को खुला रखना है. उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल शादी और बच्चे उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, इसे लेकर वह कोई अंतिम फैसला करना नहीं चाहते.

"अपने विचारों के कैदी नहीं बनना चाहता"

NDTV World Summit 2026 में NDTV के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से बातचीत के दौरान निखिल कामथ से पूछा गया कि क्या शादी न करने और फिलहाल बच्चे न पैदा करने का उनका फैसला स्थायी है, जैसा कि अक्सर राहुल गांधी के बारे में भी चर्चा होती है. इस पर कामथ ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि छह महीने बाद वे क्या चाहेंगे, ऐसे में पांच साल बाद के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि उन्हें वे लोग ज्यादा दिलचस्प लगते हैं जो अपने विचारों को लेकर पूरी तरह जड़ नहीं हो जाते. निखिल कामथ ने कहा कि बहुत से लोग किसी विचार या विश्वास को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं और फिर उससे इतने भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि बदलती परिस्थितियों के बावजूद अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं होते.

उनके मुताबिक, इंसान को अपने विचारों पर लगातार सवाल उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवन को किसी तय ढांचे में बांध देना उन्हें सही नहीं लगता. वह अपने विचारों और फैसलों की लगातार समीक्षा करते रहना चाहते हैं, न कि किसी एक सोच से हमेशा के लिए बंध जाना चाहते हैं.

पांच साल बाद क्या होगा? "मुझे नहीं पता"

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए निखिल कामथ ने कहा कि वह इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित नहीं हैं कि पांच साल बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी. उनका मानना है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और व्यक्ति को नए अनुभवों तथा परिस्थितियों के लिए खुला रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह उस "निश्चितता" से लड़ते रहना चाहते हैं, जो लोगों को अपने पुराने विचारों से चिपकाए रखती है.

अभी किस चीज़ को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं?

कामथ ने बताया कि जीवन के इस पड़ाव पर उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानसिक शांति और समय की आज़ादी हैं. उनका कहना है कि वह ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें उन्हें अलग-अलग रुचियों को तलाशने और नए प्रयोग करने का पर्याप्त समय मिल सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित कर रहे हैं कि उन्हें नई संभावनाओं और नए अनुभवों के लिए हमेशा जगह मिलती रहे.

ये भी पढ़ें: जेब पर नहीं बढ़ेगा महंगाई का बोझ, रुपया रहेगा मजबूत: NDTV समिट में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा भरोसा

शादी और बच्चों को लेकर क्या कहा?

बातचीत के दौरान निखिल कामथ ने शादी और बच्चों को लेकर कोई अंतिम रुख नहीं अपनाया. उनके बयान से साफ संकेत मिला कि भले ही फिलहाल ये उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हैं, लेकिन वह भविष्य के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते. उनका कहना था कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण होगा और क्या नहीं, इसका फैसला परिस्थितियां, अनुभव और समय तय करते हैं. यही कारण है कि वह भविष्य को लेकर किसी कठोर निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हैं.

ये भी पढ़ें: NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी के डायरेक्ट अटैक के बाद हमलावर कांग्रेस, ‘बाप' तक पहुंच गए खरगे