टला बड़ा हादसा! MP के सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, सुरक्षित बाहर निकाले गए

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री मोहन यादव आज एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए. मंदसौर सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में आग लग गई. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुख्‍यमंत्री को बाहर निकाला. अगर हॉटर एयर बैलून उड़ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि, बैलून में आग कैसे लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. मुख्‍यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहा हैं.

मुख्‍यमंत्री मोहन यादव आज मंदसौर दौरे पर थे. मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य है, जहां साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री यहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान वह हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे. जब वह बैलून के अंदर थे. तभी हॉट एयर बैलून में आग लग गई. लेकिन उनकी सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और फिर आग को बुझाया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव जब बैलून में सवार हुए थे, तब हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी. बताया जा रहा है कि ऐसे में बैलून आगे नहीं बढ़ सका. यह भी बैलून में आग लगने का एक कारण हो सकता है.