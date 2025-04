Watch: गोली लगते ही गिर रहे थे लोग... पहलगाम हमले का सबसे खौफनाक वीडियो आया सामने

Pahalgam Terror Attack Video: पहलगाम आतंकी हमले का सबसे खौफनाक वीडियो अब सामने आया है. यह वीडियो उस दिन वहां घुमने गए एक सैलानी के कैमरे में कैद हुआ है. इस वीडियो में गोली लगते ही लोग गिरते नजर आ रहे हैं. मालूम हो कि 22 अप्रैल को जिस समय सैलानी 'मिनी स्विट्जरलैंड' कही जाने वाली बैसरन घाटी में अपनी छुट्टियां मना रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी.

आतंकियों की गोलीबारी के कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं. लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, वो अभी तक का सबसे खौफनाक बताया जा रहा है. इस वीडियो में आतंकियों की गोलीबारी से सैलानी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं.

पहलगाम हमले का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है. 28 सेकेंड के इस वीडियो में बैसरन घाटी के मैदान में पर्यटकों के बीच आतंकवादी के आने और फायरिंग करने की तस्वीरें नजर आ रही है. जिस वक्त आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, तब वहां मौजूद लोग खुद को बचाने की कोशिश में इधर-उधर भागते नजर आए.

LATEST PAHALGAM VIDEO: The segregation on religious lines. The sadism. The scene shows all the things the Congress led ecosystem is denying.



