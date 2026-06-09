तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की आज रात 8 बजे बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है. इस बीच आज शाम 4 बजे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से ममता बनर्जी मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायिक अकादमी और हॉस्टल के इंटीरियर एवं फर्निशिंग काम का भुगतान लंबित रखने पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है. तमिलनाडु में सरकारी टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोपों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्‍ता में आए आज पूरे 12 साल हो चुके हैं. इस मौके पर आज देशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं. बीजेपी लगातार देशभर में मजबूत हो रही है, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई है. ममता बनर्जी विधायकों के बीच फूट के बाद, टीएमसी संसदों में भी इसी तरह के संकट का सामना करती नजर आ रही हैं. ज्‍यादातर सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले पार्टी के एक गुट ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा नीत एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है. इधर, कई दिनों से फरार चल रहे बिहार के खान सर के मामले में आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. खान सर उर्फ फैजल खान को बेल मिलेगी या जेल ये आज तय हो जाएगा. देशभर में चल रही इस उठापटक के बीच मॉनसून 12 राज्‍यों में पहुंच चुका है. केरल, तमिलनाडु, महाराष्‍ट्र और त्रिपुरा समेत 12 राज्‍यों में मॉनसून के बादल गरज रहे हैं. दिल्‍ली में 25 जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है. देश-दुनिया की हर बड़ी खबर आपको यहां पढ़ने को मिलेगी, इसलिए बने रहिए.

Breaking News LIVE Updates...