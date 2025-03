सलमान के हाथ में राम मंदिर वाली घड़ी पर भड़के मौलाना, बोले- यह इस्लाम विरोधी काम, तौबा करें

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने से मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी इन दिनों भड़के हुए हैं. उन्होंने तो सलमान के इस घड़ी को लेकर इस्लाम विरोधी तक बता दिया. बरेलवी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सलमान खान देश की मशहूर हस्ती हैं. वह एक मशहूर मुसलमान हैं. उनके लाखों फैन्स हैं. उन्होंने अपने हाथों में राम मंदिर के प्रचार के लिए राम मंदिर की घड़ी पहनी हुई है. कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता.

#WATCH | Bareilly, UP: On Actor Salman Khan, President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi says, "Salman Khan is a very famous personality in India... Salman Khan has been seen wearing a Ram edition watch to promote Ram Mandir... If any Muslim, even if… pic.twitter.com/nCGSGhddLM