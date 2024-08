कुछ मीठा हो जाए...! मेडल जीतने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मनु भाकर ने की मुलाकात

पेरिस ओलिंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर अपने देश वापस आ चुकी हैं. बुधवार सुबह वे भारत लौटी थीं. इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता-पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया. मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ. इसी बीच मनु भाकर से हरियाणा के सीएम भगवंत मान ने भी मुलाकात की है. साथ ही हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भी मुलाकात की है. देश की बेटी मनु भाकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है.

मुलाकात के दौरान उनके माता-पिता और कोच भी मौजूद थे. मनु भाकर ने राहुल गांधी को मिठाई भी खिलाई है.

हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे.

वे एक ही ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं. देश लौटने पर मनु ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है.' मनु पेरिस ओलिंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी. मनु रविवार को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पेरिस लौट जाएंगी. मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश रविवार को यहां होने वाले ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे.

हरियाणा के सीएम से भी मनु ने मुलाकात की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तस्वीर शेयर की.

It was a pleasure meeting with the Hon'ble Chief Minister of Haryana Shri Nayab Singh Saini today. He offered his congratulations and best wishes as he expressed his insightful vision for the future of Indian sports and the development of sports in our beloved state of Haryana.… pic.twitter.com/8gN9P7nhYv