प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 (AI Impact Leadership Summit 2026) का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करेंगे, जिसमें वैश्विक तकनीकी नेता, नीति निर्माता और नवप्रवर्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए एक साथ आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और शासन, अर्थव्यवस्था और नवाचार में एआई का लाभ उठाने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे. तेलंगाना मामले पर रेवंत रेड्डी दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा में वे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय राज्य सरकार के कामकाज का आकलन करना और आंतरिक समन्वय में सुधार करना होगा. इस यात्रा का उद्देश्य आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना भी है. उधर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर की पत्नी मीरा सुल्ताना को मणिक्याहार गांव में भूमि एवं भूमि सुधार विभाग से भूमि रूपांतरण की मंजूरी के बिना घर बनाने के आरोप में नोटिस जारी किया है. बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कबीर से आज इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है. वहां, वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की पहली मीटिंग आज होने जा रही है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं होगा.

