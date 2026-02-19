प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 (AI Impact Leadership Summit 2026) का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करेंगे, जिसमें वैश्विक तकनीकी नेता, नीति निर्माता और नवप्रवर्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए एक साथ आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और शासन, अर्थव्यवस्था और नवाचार में एआई का लाभ उठाने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे. तेलंगाना मामले पर रेवंत रेड्डी दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा में वे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय राज्य सरकार के कामकाज का आकलन करना और आंतरिक समन्वय में सुधार करना होगा. इस यात्रा का उद्देश्य आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना भी है. उधर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर की पत्नी मीरा सुल्ताना को मणिक्याहार गांव में भूमि एवं भूमि सुधार विभाग से भूमि रूपांतरण की मंजूरी के बिना घर बनाने के आरोप में नोटिस जारी किया है. बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कबीर से आज इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है. वहां, वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की पहली मीटिंग आज होने जा रही है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं होगा.
...तो BJP नेताओं के घरों के सामने, कनार्टक में कचरे पर विवाद
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी विधायकों और नेताओं को शहर में कचरा निपटान में बाधा डालने को लेकर चेतावनी दी और कहा कि एस्मा लागू किया जाएगा और उनके घरों के सामने कचरा फेंका जाएगा. शिवकुमार के पास बेंगलुरु शहर विकास विभाग का प्रभार भी है. उन्होंने केपीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'अच्छे से पेश आएं, अन्यथा हम आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे. कचरा निपटान में बाधा डालने वाले भाजपा विधायकों और नेताओं के घरों के सामने कचरा डाला जाएगा.'
Ramadan 2026: पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान की दीं शुभकामनाएं
देशभर में रमजान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को रमजान की हार्दिक बधाई दी. पीएम मोदी की यह शुभकामना रमजान के पहले रोजे से एक दिन पहले आई है, जिससे देश में सद्भाव और भाईचारे का संदेश मजबूत हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "रमजान मुबारक. यह पवित्र महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और बढ़ाए. हर जगह शांति और खुशहाली हो."
Ramzan Mubarak!— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026
May this auspicious month further the spirit of togetherness in our society. May there be peace and prosperity everywhere.
इससे पहले दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने ऐलान किया कि पूरे देश में गुरुवार से रमजान का पवित्र महीना शुरू होगा. चंद्रमा दिखने की पुष्टि के बाद यह घोषणा की गई. रमजान इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है, जिसमें मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं. यह महीना रहमत (दया), मगफिरत (माफी) और नजात (मोक्ष) का महीना माना जाता है.