कोलकाता रेप केस: 'ये नाखून के नहीं, लव बाइट के निशान...', मोनोजीत के वकील ने मिलने के बाद किए चौंकाने वाले खुलासे

कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप (Kolkata gangrape case) के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा के दो दोस्त सामने आए और उन्होंने मोनोजीत की क्राइम कुंडली को लोगों के सामने रखा है. कॉलेज में उसकी हरकतों के कारण स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते थे. वहीं इन सब आरोपों से उलट मोनोजीत ने एक नई कहानी लोगों के सामने रखी है. मोनोजीत के वकील राजू गांगुली ने बताया कि मैं उसका वकील ही नहीं, सीनियर भी हूं. जब मुझे पता चला कि वो अरेस्ट हुआ है तो तुरंत आए, हम उस समय ओडिशा में थे. मैंने मुलाकात मोनोजीत से मुलाकात की. वो बोलने लगा कि मैंने दादा क्या किया है? सब विलेन बना रहे हैं. मैंने पूछा कि तेरे शरीर में नाखून के निशान फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजे गए हैं. तब उसने दिखाया कि देखो कहीं पर है क्या. मुझे एक दाग दिखा तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये तो लव बाइट है. नाखून का निशान मुझे नहीं दिखा. एक दाग दिखा जो ब्लैक स्पॉट जैसा बन गया था. ये कैसे बन गया तो वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही पुलिस उसे ले गई.

राजू गांगुली ने ये भी बताया कि कोर्ट को मैंने बोला है कि तीनों आरोपियों का मोबाइल जब्त किया गया है. पीड़िता का फोन भी फोरेंसिक विभाग को भेजा जाए. कॉल रिकॉर्ड लाए जाएं और कोर्ट के सामने पेश किए जाएं.

#WATCH | Kolkata alleged gang-rape: Accused Manojit Mishra's lawyer, Raju Ganguly, says, "...I asked him what happened that he has such serious allegations against him. He told me that everyone is making him out to be a villain. I told him that it is being said that he has… pic.twitter.com/7fkZbMJT6J