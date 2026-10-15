कोलकाता में दुर्गा पूजा पर इंद्रधनुषी सड़कें क्यों बन रही जी का जंजाल, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल?

दुर्गापूजा से पहले कोलकाता के प्रमुख चिंड़ीघाटा और गरियाहाट फ्लाईओवर को आकर्षक रंगों और डिजाइन से सजाया गया था. शुरुआत में लोगों ने इस पहल की सराहना की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं, लेकिन हल्की बारिश के बाद चिंड़ीघाटा फ्लाईओवर पर बाइक फिसलने की घटनाओं ने पूरे प्रोजेक्ट को विवादों में ला दिया. वायरल वीडियो में कई बाइक सवार सड़क पर गिरते दिखाई दिए, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. सरकार का कहना है कि एंटी-स्किड पेंट का इस्तेमाल किया गया है और मामले की जांच चल रही है, जबकि वाहन चालक इसे खतरनाक बता रहे हैं.

हर दिन गुजरते हैं हजारों वाहन

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के कार्यकाल की यह पहली दुर्गापूजा है. त्योहार को लेकर राजधानी कोलकाता की सड़कों, चौराहों, पुलों और फ्लाईओवरों को नए रंगों से सजाया गया है. शहर के प्रमुख चिंड़ीघाटा और गरियाहाट फ्लाईओवरों को भी रंगीन डिजाइनों से सजाया गया. यह दोनों फ्लाईओवर कोलकाता के सबसे व्यस्त मार्गों में गिने जाते हैं और प्रतिदिन हजारों वाहन इनसे गुजरते हैं. सरकार का मानना था कि यह पहल दुर्गापूजा के दौरान शहर की सुंदरता को नया आयाम देगी और लोगों को उत्सव का विशेष अनुभव मिलेगा.

इस फ्लाईओवर से गुजरते हैं हजारों वाहन

Photo Credit: NDTV (वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट)

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने किया था उद्घाटन

रविवार को फ्लाईओवर के नए स्वरूप का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल की मौजूदगी में किया गया था. इस दौरान उन्होंने कहा, 'आज मैं गरियाहाट ब्रिज पर आई हूं. यह भाईचारे, प्रेम और विश्वास की सड़क है. जिस विश्वास के साथ आपने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार को चुना है, उसी विश्वास को सम्मान देते हुए सड़कों को नया रूप दिया गया है. आप स्वयं आकर देखें कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर की सड़कों को किस तरह संवारा गया है.' सरकार की ओर से इसे दुर्गापूजा थीम आधारित सौंदर्यीकरण अभियान का हिस्सा बताया गया.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास को सेक्टर-5 से जोड़ने वाले शहर के इस व्यस्त फ्लाईओवर की सजावट को लेकर कुछ लोग उत्साहित दिखे, जबकि कुछ ने वाहन चलाने में परेशानी होने की शिकायत की. नई रंगाई के बाद बड़ी संख्या में लोग फ्लाईओवर देखने पहुंचे. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भी तेजी से वायरल हुए. न्यू बैरकपुर निवासी और निजी कंपनी में कार्यरत सैकत सिन्हा रोजाना चिंड़ीघाटा फ्लाईओवर से होकर अपने कार्यालय जाते हैं. उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा से पहले शहर को नया रूप मिलता देख अच्छा लगता है, लेकिन स्कूटर चलाते समय सड़क पर बने चमकीले रंग कई बार ध्यान भटका देते हैं, जिससे अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है. वहीं सोनारपुर से सेक्टर-5 आने-जाने वाले स्वपन तरफदार ने कहा कि फ्लाईओवर के रंग काफी आकर्षक हैं और इससे त्योहार जैसा माहौल महसूस होता है.

सेल्फी प्वाइंट बन गया फ्लाईओवर

पिछले कुछ दिनों में कई लोग चिंड़ीघाटा फ्लाईओवर पर रुककर तस्वीरें और सेल्फी लेते भी दिखाई दिए. पियाली पोद्दार ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्लाईओवर की तस्वीरें देखी थीं, जिसके बाद वह खुद इसे देखने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि सजावट अच्छी है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार शहर की खराब सड़कों की मरम्मत पर भी समान ध्यान देगी.

बारिश के बाद बिगड़े हालात

हालात तब बिगड़ गए जब बुधवार दोपहर इलाके में हल्की बारिश हुई. इसके बाद चिंड़ीघाटा फ्लाईओवर पर कई मोटरसाइकिल सवार फिसलकर गिर गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक के बाद एक बाइक सवार सड़क पर गिरते दिखाई दिए. वीडियो में नजर आया कि बारिश के बाद सड़क की सतह काफी फिसलन भरी हो गई और कई चालक अपना संतुलन खो बैठे.

एक्सपर्ट्स के अनुसार बारिश की वजह से टायरों की पकड़ कम हो गई, जिसके चलते कम से कम तीन मोटरसाइकिलें संतुलन खो बैठीं और फिसल गईं.

घटना के बाद सोशल मीडिया पर रंगाई के फैसले को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या भारी यातायात वाले फ्लाईओवरों पर इस तरह की रंगाई सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी.

वाहन चालकों ने जताई चिंता

कई मोटरसाइकिल चालकों ने शिकायत की कि सड़क की सतह पर किए गए रंग-रोगन के कारण पहियों की पकड़ प्रभावित हो रही है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि धूप में रंगों से पैदा होने वाली चमक आंखों को चुभती है. गरियाहाट फ्लाईओवर से नियमित रूप से गुजरने वाली पब्लिक रिलेशन सेक्टर से जुड़ी हालतु निवासी स्नेहा दत्ता ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, 'सड़कों और यातायात पर लोगों को ज्ञान देने वाली शहरी विकास मंत्री बेहतर सुझावों के लिए शायद ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकती थीं. सड़क पर अल्पना बनाने और ऐसे लंबे फ्लाईओवरों को रंगने में बड़ा अंतर है, जहां वाहन सामान्य गति से चलते हैं.'

बारिश के बाद रंगीन सड़क पर फिसले वाहन

Photo Credit: वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

सरकार ने कहा, एंटी-स्किड पेंट का इस्तेमाल हुआ

विवाद बढ़ने के बाद शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह स्थायी पेंट नहीं है. ये रंग विशेष रूप से दुर्गापूजा के लिए लगाए गए हैं. इस तरह की सड़क कला शहर के लिए कोई नई बात नहीं है. अमेरिका और आइसलैंड जैसे देशों में भी इस प्रकार की कला देखने को मिलती है. हमने एंटी-स्किड पेंट का इस्तेमाल किया है.'

मंत्री ने आगे कहा, 'बारिश के दौरान एक मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई और उसके बाद दूसरी बाइक उससे टकरा गई, जिसके चलते कई लोग गिर पड़े. हम इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. मैंने केएमडीए इंजीनियरों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए हैं.

कोलकाता पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिदेशक और अग्निशमन विभाग के महानिदेशक अनुज शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. कुछ चालकों ने सड़क की चमक की शिकायत की है, जबकि कुछ का मानना है कि बारिश के कारण सड़क फिसलनभरी हो गई. प्रशासन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है और जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जाएंगे. फिलहाल यह पेंट दुर्गापूजा तक रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर बाद में हटाया जा सकता है.'

मुख्यमंत्री ने टिप्पणी से किया इनकार

बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि सड़कों की रंगाई के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के वह इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं.

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