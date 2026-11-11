चारधाम यात्रा: केदारनाथ में टूटे दर्शन के सारे रिकॉर्ड, कपाट बंद होने के साथ ही 19 लाख भक्तों ने टेका मत्था

उत्तराखंड के तीन प्रमुख धाम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार, 11 नवंबर को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. सुबह वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 8 :30 बजे शीतकाल के लिए बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए. शीतकाल में अब बाबा केदार की पूजा अर्चना और दर्शन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे. यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए. शीतकाल में मां यमुनोत्री के दर्शन और पूजा अर्चना खरसाली में होंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:28 बजे वैदिक मंत्र और उच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं.

16 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद

उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ ,केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मैं हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं साल 2026 की चार धाम यात्रा समाप्ति की ओर है जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं. 16 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं. वही 11 नवंबर भाई दूज के दिन भगवान शिव के धाम बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं और यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. 11 नवंबर भाई दूज के दिन वैदिक मंत्रों चरण और विधि विधान से बाबा केदार और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं. बाबा केदार के शीतकाल में श्रद्धालुओं को दर्शन आप रुद्रप्रयाग के उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन होंगे, तो वहीं उत्तरकाशी के खरसाली में मां यमुनोत्री के दर्शन होंगे.

केदारनाथ में टूटे दर्शन के सारे रिकॉर्ड

केदारनाथ में 19,13,815 श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए हैं. वहीं यमुनोत्री में इस बार 8,84,289 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. अब तक चार धाम यात्रा में 64,41,008 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित बाबा केदार की नगरी में छह माह की शीतकालीन अवधि शुरू हो गई है. कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई. डोली का प्रथम रात्रि प्रवास रामपुर में होगा. अब आगामी छह माह तक श्रद्धालु ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे.कपाट बंद होने के अवसर पर सुबह से ही केदारनाथ धाम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए थे. विधि-विधान से पूजा-अर्चना और समाधि पूजा संपन्न होने के बाद सुबह छह बजे बाबा केदार के गर्भगृह के कपाट बंद किए गए. इसके बाद निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार मंदिर के मुख्य कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे थे. बाबा केदार के जयकारों और भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों से पूरा केदारनाथ धाम भक्तिमय हो उठा. कपाट बंद होने के भावुक क्षणों में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर अगले यात्रा वर्ष में पुनः धाम आने की कामना की.

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अब यहां होंगे बाबा केदार के दर्शन



कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई. डोली यात्रा के प्रथम पड़ाव रामपुर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा. इसके बाद निर्धारित पड़ावों से होते हुए बाबा की डोली ऊखीमठ पहुंचेगी. ओंकारेश्वर मंदिर में अगले छह माह तक भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा-अर्चना संपन्न होगी. इस दौरान श्रद्धालु यहीं बाबा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे.

वही यमुनोत्री धाम के कपाट भैयादूज पर बुधवार सुबह 10:28 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए है. इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए खरसाली गांव रवाना हो गयी है यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में सुबह 10:28 बजे निर्धारित बंद किये गए है.

मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल और प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं को मां यमुना के दर्शन और पूजा-अर्चना का अवसर मिलता रहेगा. शीतकाल के दौरान खरसाली स्थित मां यमुना के प्राचीन मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना की जाएगी.

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