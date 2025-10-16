जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट के नाम, जानिए नीतीश ने कितने मुस्लिमों को दिया टिकट

जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लिए दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है. जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट की सूची जारी की थी. पार्टी ने आज 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है. पहली लिस्ट में जेडीयू ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था. लेकिन दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए गए हैं.

चार मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा

जेडीयू ने दूसरी लिस्ट में चार मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है. शगुफ्ता अजीम, मंजर आलम, सबा जफर और जमा खान को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. राज्य में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम को अररिया से उम्मीदवार बनाया है. मंजर आलम को जोकीहाट से कैंडिडेट बनाया है. सबा जफर को अमौर से उम्मीदवार बनाया गया है. जमा खान को चैनपुर से कैंडिडेट बनाया गया है.

2020 में 11 मुस्लिमों को टिकट

खास बात है ये कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे. लेकिन उस चुनाव में जेडीयू के एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाए थे. चैनपुर विधानसभा से जमा खान बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में वे जेडीयू में शामिल होकर मंत्री बने थे.



सीएम नीतीश कुमार शुरू करेंगे प्रचार

सीएम नीतीश कुमार कुछ दिनों चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं. गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंच रहे हैं. वो यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एनडीए को एकजुट रहने का संदेश देंगे. जेडीयू ने दूसरी सूची में नए कैंडिडेट उतारे हैं.