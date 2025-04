Jammu-Kashmir Terror Attack: जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में गुस्‍सा है. हमले के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया में इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की की है. सऊदी अरब के दौरे पर आज ही सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी ने हमले के बाद कहा कि इस हमले में जो भी शामिल है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकियों का नापाक मकसद कभी सफल नहीं होगा. वहीं जम्‍मू-कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि इस हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाएं. प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.''

उन्होंने आगे कहा, ''इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उनका आतंकी एजेंडा कभी सफल नहीं होगा. आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा.''

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ हैं. इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी दी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा.''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, "जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुखी हूं. निर्दोष नागरिकों पर यह हमला कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय है. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं."

भारी कीमत चुकानी पड़ेगी: मनोज सिन्‍हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है और दोषियों को उनके जघन्य कृत्य की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

सिन्हा ने ‘एक्स' पर कहा, “आतंकवादियों के खात्मे के लिए आतंकवाद रोधी अभियान शुरू किया गया है. पूरा देश में आक्रोश है और हमारे सुरक्षा बलों का खून खौल रहा है. मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के दोषियों को उनके जघन्य कृत्य की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं.”

उमर अब्‍दुल्‍ला ने हमले को बताया अमानवीय

जम्‍मू-कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, 'मैं स्तब्ध हूं. हमारे आगंतुकों पर यह हमला घृणित है. इस हमले को अंजाम देने वाले अपराधी जानवर हैं, अमानवीय हैं और नफरत के लायक हैं. इसकी निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.'

देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर लिखा, "मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. पूरा देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है. ये कायराना तरीके से किए गए हमले मानवता पर एक धब्बा हैं. समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि कई अनमोल जानें चली गई हैं. कांग्रेस पार्टी की ओर से, पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और हम भारत सरकार से इसे सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह करते हैं."

ठाेस कदम उठाए सरकार: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की ख़बर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है. मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं. आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है. सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं."

सुरक्षा वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत: यादव

अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र की सरकार को जम्मू-कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर, सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है. सुरक्षा से ही भरोसा जागता है और एकता-अखंडता का भाव भी.

यह मानवता के खिलाफ अपराध: प्रियंका गांधी

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक कृत्य है. निहत्थे-निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है. यह पूरी तरह अस्वीकार्य है. पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और कड़े स्वर में इसकी निंदा करता है. खबरों के मुताबिक, इस हमले में कई पर्यटक हताहत हुए हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."