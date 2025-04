Jammu-Kashmir Terror Attack: जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में कर्नाटक के दो लोगों की मौत हो गई है. सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने भरत भूषण नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उनकी पत्नी सुजाता और तीन वर्षीय बेटे को जाने दिया. शिवमोगा के एक रियल एस्टेट कारोबारी मंजूनाथ राव की भी पहलगाम में हत्या कर दी गई.

बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अभी-अभी बेंगलुरु के मट्टीकेरे की रहने वाली सुजाता से बात की.''

उन्होंने कहा, ‘‘उनके पति भारत भूषण की आज आतंकी हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह और उनका तीन साल का बेटा बच गए हैं.'

Just now spoke with Mrs. Sujata, a resident of Mattikere, Bengaluru.



Her husband Sri Bharat Bhushan was shot dead earlier today in the terror attack. She and her 3 year old son have survived.



Coordinated with local administration for their safe stay at Anantnag.



They and…