J&K : गुलमर्ग में सेना के वाहन पर आतंकियों के हमले में 5 जवान जख्मी, पीएम मोदी से मिले उमर

Jammu Kashmir Terror Attack: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के वाहन पर आंतवादियों ने कायराना हमला कर 5 जवानों को जख्मी कर दिया. आतंकवादियों ने छुपकर सेना पर हमला किया. सभी जवानों को अस्पताल ले जाया गया है. सेना कायर आतंकियों की तलाश कर रही है.

Some exchange of fire took place between forces and terrorists in Butapathri sector of District Baramulla around Nagin post.

Further details will be shared after verifying facts.