शिलॉन्ग पहुंची, मेडिकल हुआ, थाने में काटी रात... राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम से जुड़े 10 बड़े अपडेट

शादी के बाद हनीमून पर शिलॉन्ग गए इंदौर के राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या (Raja Raghuvanshi Murder) से पूरे देश में उबाल है. हर कोई उनकी आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी के लिए सजा की मांग कर रहा है. सोनम बेवफा है एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. वहीं मेघालय SIT सोनम को लेकर शिलॉन्ग पहुंच चुकी है. वहां पर बुधवार को उसे एक अदालत में पेश किया जाएगा और सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी. मंगलवार को मामले में क्या-क्या हुआ, एक-एक बात डिटेल में जानें.

मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी से आधी रात शिलॉन्ग लेकर पहुंची.सबसे पहले उसे सदर थाना ले जाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया. मेडिकल पूरा होने के बाद उसे वापस थाना ले जाया गया. सोनम को रातभर इसी थाने में रखा गया. सुबह एसआईटी उसे एक स्थानीय अदालत में पेश करेगी.

मेघालय पुलिस का विशेष जांच दल बुधवार को सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपियों को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश करेगा. अधिकारियों के मुताबिक, मेघालय पुलिस ने अपनी जांच को 'ऑपरेशन हनीमून' नाम दिया है. SIT ने मंगलवार को इंदौर और गाजीपुर में आरोपियों के घरों और अन्य जगहों से साक्ष्य एकट्ठा किए थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम और अन्य आरोपियों के घरों से अतिरिक्त साक्ष्य जुटाए हैं. सोनम की तीन दिन की हिरासत और अन्य आरोपियों की छह दिन की हिरासत एसआईटी को दी गई है.

मेघालय पुलिस को सोनम की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है. वहीं अन्य आरोपियों की छह दिन की रिमांड एसआईटी के पास है. पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए सभी से सख्ती से पूछताछ चल रही है. पुलिस क्राइम सीन पर आरोपियों के साथ जाकर हत्याकांड का री-क्रिएशन कराने की तैयारी कर रही है. जहां-जहां किलर्स ठहरे थे, उन जगहों पर भी उन्हें ले जाकर उनकी शिनाख्त कराई जा सकती है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म का कबूल कर लिया. चारों ने इंदौर और शिलॉन्ग पुलिस के अधिकारियों के सामने मर्डर की बात कबूली. इंदौर में ही शिलॉन्ग पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि सोनम रघुवंशी ही इस केस की मास्टरमाइंड है. हत्या की प्लानिंग से लेकर सब कुछ सोनम ने ही किया.सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी. उसने अपनी मां को बताया था कि वह शादी नहीं करना चाहती. मां को उसके अफेयर की भी जानकारी थी, लेकिन उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह राजा की हत्या ही करवा देगी.

राजा रघुवंशी की मौत से टूट चुके पिता अशोक रघुवंशी ने कहा कि उनका बेटा तड़प-तड़प कर मरा है. उसकी हत्या के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और आगे से किसी माता-पिता को उनका बेटा इस तरह ना खोना पड़े.यह कहते कहते वह रो पड़े कि हनीमून मनाने मेघालय गया उनका बेटा ताबूत में घर लौटा. जघन्य तरीके से हत्या की वजह से उनके बेटे का पार्थिव शरीर क्षत-विक्षत था. वह दिल के मरीज हैं इसीलिए परिवार ने उनको ताबूत खोलकर बेटे के अंतिम दर्शन करने से रोक दिया.राजा के पिता ने दावा किया कि बहू सोनम ने अपनी कुंडली का 'मंगल दोष' मिटाने के लिए अपने पति की हत्या कराई ताकि बाद में वह अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह से दूसरी शादी कर सके.

राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मामला लव ट्राएंगल जैसा लग रहा है. जो हुआ, वह बहुत गलत है. इस हादसे से र्थ ईस्ट के लोग भी दुखी हैं.लेकिन इस घटना ने सभी को बहुत कुछ सिखाया है. अब सरकार टूरिस्ट के लिए और बेहतर इंतजाम करेगी. मेघालय सीएम ने कहा कि जांच में कई तरह के सबूत एक के बाद एक सामने आए हैं. सभी को जोड़ने पर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई कि हत्याकांड को लेकर काफी प्लानिंग की गई थी. राजा को जानबूझकर शिलॉन्ग लाया गया और घटना को अंजाम दिया गया. सबूतों से साफ पता चलता है कि हत्या की प्लानिंग विस्तार से की गई थी. पुलिस बारीकी से हर एक चीज को देख रही है, कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह घटना सभी के लिए एक सबक की तरह है. परिवारों के लिए भी यह सबक है कि इन सारी विकृतियों का क्या दुष्परिणाम होता है. हमें रिश्ते जोड़ते समय बारीकी से सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों को उतनी ही छूट देनी चाहिए, जितनी सही हो, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सके.

राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक यात्री ने वारदात के एक आरोपी को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर मंगलवार रात अचानक थप्पड़ जड़ दिया. यह घटना तब हुई, जब मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के चार आरोपियों को अपने साथ लेकर हवाई अड्डे पहुंची थी. चश्मदीदों के मुताबिक एक यात्री ने जब आरोपियों को पास से गुजरते देखा, तो उसने आक्रोश जताते हुए एक आरोपी को अचानक थप्पड़ जड़ दिया.

