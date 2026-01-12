अमेरिकी राजदूत ने ऐसा क्या कहा कि भारत का शेयर बाजार खुशी से उछल गया! 

भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का कारोबारी सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा. दिन की शुरुआत लाल निशान में हुई थी, लेकिन अमेरिकी राजदूत के बयान के कारण अंत में हरे निशान में बंद हुआ.बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मुख्य सूचकांक सेंसेक्स ने कारोबारी दिन की शुरुआत 83,435.31 अंक पर की और 82,861.07 का न्यूनतम स्तर और 83,962.33 अंक का उच्चतम स्तर हुआ. अंत में 301.93 अंक या 0.36 प्रतिशत के उछाल के साथ 83,878.17 पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मुख्य सूचकांक में भी कारोबारी दिन में उतार-चढ़ाव देखा गया. निफ्टी की शुरुआत 25,669.05 अंक पर हुई और इसने 25,473.40 अंक का न्यूनतम स्तर और 25,813.15 अंक उच्चतम स्तर छुआ. अंत में यह 106.95 अंक या 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,790.25 पर बंद हुआ.बाजार में तेजी भरने का काम मेटल शेयरों ने किया. निफ्टी मेटल 1.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी कमोडिटीज 1.32 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.86 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.65 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.59 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ.

दूसरी तरफ निफ्टी मीडिया 1.55 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.22 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.41 प्रतिशत, निफ्टी हेल्थकेयर 0.38 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.27 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप ने अच्छा रिटर्न दिया है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 31.05 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 59,717.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 89.35 अंक या 0.52 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,193.30 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एसबीआई, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, टाइटन, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एचसीएल टेक और एमएंडएम गेनर्स थे. इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, बीईएल, एचडीएफसी बैंक और एलएंडटी लूजर्स थे.हाल ही नई दिल्ली में नियुक्त हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है.अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के दौरान स्टाफ और पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं.

गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती असली है और भारत एवं अमेरिका का रिश्ता केवल आपसी हितों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि बल्कि उच्चतम स्तर पर बने रिश्तों से भी बंधे हुए हैं.उन्होंने आगे कहा,"सच्चे मित्र कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में आपसी मतभेद को सुलझा ही लेते हैं."