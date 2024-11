बीच समुद्र में जहाज पर नाविक को आया स्ट्रोक, ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर पहुंचाया अस्पताल

बीच समुद्र में जहाज पर फंसे एक नाविक का सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation In Sea) किया गया. MRCC,CGRHQ और IN के रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से 52 साल के शख्स की जान बच गई. उनको तेज सीवीआर-स्ट्रोक आया था.घटना के समय शख्स एमटी बेबीलॉन पर जहाज पर था. लाइबेरिया के ध्वज वाला ये वीएलसीसी भारतीय तट से करीब 350 एनएम की दूरी पर था. सी समय शख्स को स्ट्रोक आ गया. आईएन और आईसीजी की मुस्तैदी की वजह से शख्स की जान बचा ली गई. उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

समुद्र में इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आईएन और आईसीजी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुद्री समुदाय के लिए समुद्र में जीवन बचाने की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है. किनारे पर उतरने के बाद मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

