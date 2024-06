जय हो! सिक्किम में बाढ़ से टूटा संपर्क तो सेना ने 72 घंटे में बना दिया 70 फीट लंबा बेली ब्रिज

सिक्किम में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी, इस कारण वहां के लोगों की जिंदगी बहुत ही खराब हो गई थी. लोगों को कई परेशानियों का सामना कर पड़ रहा था. कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित हो चुका है. इस आपदा में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना को मैदान में उतारा गया है. इस संकट के बीच इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बिज्र का निर्माण कर दिया.

हाल ही में आई बाढ़ की वजह से उत्तरी सिक्किम के इलाकों में आवागमन बाधित हो गया. कई लोगों से संपर्क कट गए. गुवाहाटी के रक्षा पीआरओ ने बताया कि संपर्क और सामान्य स्थिति बहाल करने में बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के सपोर्ट से त्रिशक्ति कोर के सेना इंजीनियरों ने लगातार बारिश और चुनौतीपूर्ण तकनीकी बाधाओं का सामना करते हुए डिकचू-संकलांग सड़क पर 70 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाया.तीन दिन में बना पुल

