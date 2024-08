पोकरण रेंज के पास वायुसेना के फाइटर प्लेन से गिर गई 'भारी चीज', 1 KM तक सुनी गई आवाज

राजस्थान में जैसलमेर के रामदेवरा इलाके में बुधवार को भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के फाइटर एयरक्राफ्ट से अनजाने में कोई भारी चीज गिर गई. इसके गिरने से पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज ( Pokhran Firing Range ) में धमाका हुआ. घटना आबादी से दूर सुनसान इलाके में हुई, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है.

भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी कि फाइटर एयरक्राफ्ट से असल में 'एयर स्टोर' रिलीज हो गई थी. किसी एयरक्राफ्ट या उसके हिस्से से अटैच चीज को एयर स्टोर (Air Store) कहते हैं. भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "पोकरण फायरिंग रेंज के पास तकनीकी खराबी के कारण भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट से एक एयर स्टोर अनजाने में बाहर निकल गया. भारतीय वायुसेना ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है."

An inadvertent release of an air store from an Indian Air Force (IAF) fighter aircraft took place near Pokhran firing range area, due to technical malfunction, today. An enquiry by the IAF has been ordered to investigate into the incident. No damage to life or property has been…