Exclusive: पाक ने 500 ड्रोन से हमला किया, भारत ने 70 मार गिराए, ज्यादातर शादी में इस्तेमाल होने वाले जैसे थे

India Pakistan Attack: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बीच बढ़ा तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है. हालात ऐसे हो गए कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की देर शाम भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की. जिसका भारत ने जवाबी कार्रवाई में माकूल जवाब दिया. भारत के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन-मिसाइल मार गिराए गए.

गुरुवार शाम पाकिस्तान की ओर भारत के जम्मू से लेकर जैसलमेर तक को निशाना बनाया गया था. लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी कोशिशों को नापाक कर दिया. गुरुवार शाम पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में कई बातें अब साफ हो चुकी है.

गुरुवार शाम पाकिस्तान की ओर से करीब 500 ड्रोन से हमला किया गया था. सियाचिन से लेकर भुज के लखीनाला तक निशाने पर थे. इस दौरान सेना ने पाकिस्तान के करीब 70 ड्रोन को मार गिराए. शुक्रवार को दिन खिलने के बाद भारत के अलग-अलग ठिकानों से पाक के ड्रोन के अवशेष मिले हैं.

Pathankot, Punjab: A drone was found near Karoli village and was immediately taken into custody by the Indian Army. The Army conducted a thorough search of the surrounding area. The situation is under control, and security forces remain on high alert. Further investigation is…