पाक की गोलीबारी में एक जवान शहीद, दो स्थानीय की भी गई जान, BSF ने 7 आतंकियों को मारा

‘ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जम्मू-कश्मीर की अशांत सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार तीसरे दिन भी भारी गोलाबारी जारी रही, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें एक अग्निवीर जवान भी है. सेना के अधिकारियों ने बताया कि पुंछ में सीमा पार से हुई गोलाबारी में आंध्र प्रदेश के सिपाही एम मुरली नाइक नामक एक सैनिक शहीद हो गए. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए सात आतंकवादियों को मार गिराया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को सबसे बड़े पाकिस्तानी ड्रोन हमले के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर से जम्मू पहुंचे, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गोलाबारी प्रभावित उरी सेक्टर का दौरा किया.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सीमा पार से लगातार तनाव बढ़ने से केवल उसे ही नुकसान होगा. उन्होंने गुरुवार को जम्मू में किए गए हवाई हमलों को 1971 के युद्ध के बाद से शहर पर ‘सबसे गंभीर हमलों' में एक बताया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस सैन्य संघर्ष के बीच तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

