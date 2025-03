हिमानी नरवाल मर्डर केसः पुलिस ने क्राइम सीन किया रीक्रिएट, बेटी के कातिल को देख बेहोश हुई मां

Himani Narwal Murder Case: रोहतक की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मौत मामले में बुधवार पुलिस आरोपी सचिन को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची थी. जहां हिमानी के कातिल को देखते ही उनकी मां गश खाकर गिर पड़ी. बाद में होश में आने पर हिमानी की मां सविता ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए. दरअसल रोहतक के सांपला में हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में मिली थी. बाद में जांच के बाद पुलिस ने सचिन नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था. सचिन पर आरोप है कि उसने झगड़े के बाद मोबाइल चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

सोमवार को हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में खुलासा किया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी सचिन की हिमानी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी. 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, फिर सचिन ने पहले उसे चुन्नी से बांध दिया और फिर मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

बुधवार को रोहतक पुलिस हिमानी नरवाल मर्डर केस के आरोपी सचिन को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची. क्राइम सीन हिमानी नरवाल का रोहतक स्थित घर है, जहां 28 फरवरी को उसकी हत्या की गई थी. जहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां आरोपी सचिन को देखते ही गश खाकर बेहोश हो गई.

VIDEO | Himani Narwal murder case: Police brought accused Sachin for crime scene recreation at the Rohtak residence of the Congress worker where she was allegedly murdered. The mother of the deceased woman fainted after seeing the accused. pic.twitter.com/yWehmKOfu9