हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बाल-बाल बचे, STF कर्मी की कार ने सुरक्षा काफिले में घुसकर मारी टक्कर

हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार को एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए. यह घटना अंबाला के पड़ाव क्षेत्र में हुई, जब एक तेज रफ्तार काले रंग की कार ने उनके सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर सीधे उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. मंत्री अनिल विज की कार के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था. इसके बावजूद, एक काले रंग की गाड़ी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंत्री की कार तक पहुंच गई और उसे टक्कर मारी. गनीमत यह रही कि इस हादसे में मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं.

हादसे के तुरंत बाद, काफिले में सवार पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गए और कमांडो ने टक्कर मारने वाली गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. पूछताछ और जांच में पता चला कि कार का ड्राइवर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का एक कर्मी है.

पड़ाव पुलिस ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना सुरक्षा चूक के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़े करती है.



