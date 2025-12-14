विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बाल-बाल बचे, STF कर्मी की कार ने सुरक्षा काफिले में घुसकर मारी टक्कर

मंत्री अनिल विज की कार के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था. इसके बावजूद, एक काले रंग की गाड़ी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंत्री की कार तक पहुंच गई और उसे टक्कर मारी. गनीमत यह रही कि इस हादसे में मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं.

Read Time: 2 mins
Share
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बाल-बाल बचे, STF कर्मी की कार ने सुरक्षा काफिले में घुसकर मारी टक्कर
  • हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज का काफिले के बीच एक तेज रफ्तार काले रंग की कार से हादसा हुआ.
  • मंत्री अनिल विज की कार को काले रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी लेकिन वे सुरक्षित और बिना चोट के हैं.
  • हादसे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार को घेरकर ड्राइवर की पहचान की जो STF का सदस्य निकला.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अंबाला:

हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार को एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए. यह घटना अंबाला के पड़ाव क्षेत्र में हुई, जब एक तेज रफ्तार काले रंग की कार ने उनके सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर सीधे उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. मंत्री अनिल विज की कार के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था. इसके बावजूद, एक काले रंग की गाड़ी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंत्री की कार तक पहुंच गई और उसे टक्कर मारी. गनीमत यह रही कि इस हादसे में मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं.

हादसे के तुरंत बाद, काफिले में सवार पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गए और कमांडो ने टक्कर मारने वाली गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. पूछताछ और जांच में पता चला कि कार का ड्राइवर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का एक कर्मी है.

पड़ाव पुलिस ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना सुरक्षा चूक के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़े करती है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana Transport Minister Anil Vij Narrowly Escaped, STF Personnel's Car Rammed Into The Security Convoy
Get App for Better Experience
Install Now