गुरपतवंत पन्नू केस: कौन है निखिल गुप्ता? क्यों लाया गया अमेरिका? भारत के लिए क्या है टेंशन की बात?

अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया गया है. 52 वर्षीय निखिल गुप्‍ता के खिलाफ पिछले वर्ष नवंबर में मुकदमा दाखिल किया था. गुप्ता पर भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है. पन्नू अमेरिका में रहता है और उसके पास अमेरिकी और कनाडा की दोहरी नागरिकता है. हालांकि, निखिल गुप्‍ता ने अपने पर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.

निखिल गुप्‍ता पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा, क्‍योंकि पन्‍नू के पास अमेरिका की भी नागरिकता है. निखिल गुप्ता को सोमवार को यहां एक संघीय अदालत में पेश किया गया. गुप्ता ने साजिश में शामिल होने से इनकार किया. दक्षिणी न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स कॉट ने 28 जून को होने वाली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया. गुप्ता के वकील जेफरी चैब्रो ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक़, अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें लंबी सजा हो सकती है. बीते वीकेंड में निखिल गुप्‍ता को अमेरिका लाया गया.

Nikhil Gupta, an Indian national is accused by the United States of being involved in a murder-for-hire plot against Sikh separatist Gurpatwant Singh Pannun.



