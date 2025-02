छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात निकाय चुनाव में भी BJP की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस से बेहतर सपा का प्रदर्शन

Gujarat Civic Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप किया था. छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी 10 नगर निगम जीते थे. अब गुजरात के निकाय चुनाव में भी भाजपा का डंका बजा है. मंगलवार को आए नतीजों ने बीजेपी को बम-बम कर दिया. गुजरात की 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर भाजपा ने जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है. गुजरात लोकल बॉडीज चुनाव में मिली प्रचंड जीत से भाजपा गदगद है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बधाई संदेश लिखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा यह विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है.

कांग्रेस मात्र एक नगरपालिका जीतने में सफल हो सकी. आम आदमी पार्टी (AAP) का खाता तक नहीं खुला. गुजरात के निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा. सपा ने यहां दो 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा जमाया. इसके अलावा 3 नगर पालिकाओं में टाई की स्थिति रही. एक में निर्दलीय ने बाजी मारी तो 1 नगर पालिका में किसी को बहुमत नहीं मिला.

With an impressive 96% strike rate, the BJP has achieved a sweeping victory in Gujarat's local body elections.



Thank you to the people of Gujarat for bestowing their faith in politics of performance. pic.twitter.com/zEHNDvwfQ0