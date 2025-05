देश के लोग हाल के दिनों में भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. ऐसे में लोगों को अब मॉनसून (Monsoon 2025) का बेसब्री से इंतजार है. दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi-NCR Weather) और देश के कुछ अन्‍य इलाकों में मंगलवार को बारिश और मौसम में आए बदलाव और ठंडी हवाओं ने लोगों की मॉनसून को लेकर बेसब्री को और बढ़ा दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने जानकारी दी है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मॉनसून इस बार वक्‍त से पहले दस्‍तक देने जा रहा है.

मौसम विभाग ने कहा कि पिछले दो दिनों में निकोबार द्वीपसमूह में मध्यम से भारी वर्षा हुई. इस दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछुआ हवाओं का प्रभाव काफी बढ़ा है. समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर हवा की गति 20 समुद्री मील से अधिक हो गई है और कुछ क्षेत्रों में यह 4.5 किलोमीटर तक बढ़ गई है.

About Advance of Southwest 2025 on 13th May 2025:



1) Widespread moderate rainfall with heavy rainfall at a few places occurred over the Nicobar Islands during past 24 hours. Thus, the widespread rainfall with isolated/scattered heavy rainfall continued over the Nicobar Islands… pic.twitter.com/JyabwSPGIc