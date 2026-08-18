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चंडीगढ़ में लग रहा पेट्रोल का लंगर, 1000 रुपये तक का तेल बिल्कुल फ्री

अमृतसर के रहने वाले राजा पेट्रोल का अनेखा लंगर लगा रहे हैं. उन्होंने पिछले दिनों 500-500 के नोटों का भी लंगर लगाया था. अब वब एक बार फिर से चर्चा में हैं.

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चंडीगढ़ में लग रहा पेट्रोल का लंगर, 1000 रुपये तक का तेल बिल्कुल फ्री
पंजाब में लग रहा है अनोखा लंगर.

पूड़ी-सब्जी, राजमा-चावल समेत खने-पीने की चीजों का लंगर तो आपने अक्सर ही देखा और सुना होगा. लेकिन क्या कभी पेट्रोल का लंगर देखा है. पेट्रोल का लंगर मंगलवार को लग रहा है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में.इस दौरान लोगों को मुफ्त पेट्रोल बांटा जाएगा. टू व्हीलर को 300 रुपये और फोर व्हीलर को हजार रुपए का पेट्रोल मुफ्त भरा जाएगा. ये अनोखा लंगर अमृतसर के रहने वाले राजा लगा रहे हैं. उन्होंने पिछले दिनों 500-500 के नोटों का भी लंगर लगाया था. 

अमृतसर के रहने वाले राजा ने कहा कि माता की परमिशन से वह पेट्रोल का लंगर लगा रहे हैं.उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सेक्टर 10 और सेक्टर 7 में दो पेट्रोल पंप है. सिद्धू पेट्रोल पंप और ऑब्रोय पेट्रोल पंप दोनों पर ही पेट्रोल का लंगर होगा.

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आज शाम को लगेगा पेट्रोल का लंगर

मंगलवार शाम को 5 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी. 300 रुपये वाला एक कार्ड टू और फोन व्हीलर्स को दिया जाएगा.वहीं फोर व्हीलर्स को 1000 रुपये तक का कार्ड मुफ्त दिया जाएगा. वहां आकर सिर्फ जय माता दी बोलना है और मुफ्त पेट्रोल मिल जाएगा.

'जिनके पास वहान नहीं हैं वो न आएं'

राजा ने कहा कि पेट्रोल का लंगर लगाना उनका सपना था. इस लंगर को लगाने के लिए वह माता का शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने उन लोगों से पेट्रोल के लंगर मेंन आने की अपील की है जिनके पास वाहन नहीं हैं.

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