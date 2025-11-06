ED ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति की अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. ED ने इस कार्रवाई में सुरैश रैना की कुल 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन की 4.5 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को जब्त किया है. आपको बता दें कि ED ने ये कार्रवाई 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स सहित अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की चल रही जांच के तहत की है. विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर जांच में पता चला था कि ये संस्थाएं भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करके अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सेवाएं संचालित कर रही थीं. इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है.

ED के अनुसार, रैना और धवन दोनों ने 1xBet के सरोगेट्स को बढ़ावा देने वाली विदेशी संस्थाओं के साथ बेचान सौदे किए थे. इन विज्ञापनों के लिए भुगतान उनके अवैध मूल को छुपाने के लिए स्तरित विदेशी लेनदेन के माध्यम से किया गया था - अवैध सट्टेबाजी संचालन से जुड़े अपराध की आय.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये साफ हो गया था कि ED कुछ बड़े क्रिकेटर्स और अन्य दूसरी हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. कहा जा रहा था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई चर्चित खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है. ED ने इस कार्रवाई की शुरुआत सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्ति को जब्त करने से की है.

आपको बता दें कि ED ने युवराज, रैना, सोनू सूद जैसे सितारों से कुछ दिन पहले ही पूछताछ की थी. ईडी ने अपनी जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों और अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व तृणमूल सांसद) और अंकुश हाजरा (बांग्ला सिनेमा) से भी पूछताछ की थी. कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ की गई थी. ईडी ने इनके बयान भी दर्ज किए थे.

