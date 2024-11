डोमिनिका ने कोविड-19 के दौरान योगदान के लिए पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की

पीएम मोदी और उनके काम का डंका बीते कई सालों से दुनिया भर में बज रहा है. उनके इसी काम को देखते हुए समय-समय पर कई बड़े देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं. इस लिस्ट में अब डोमिनिका का नाम भी शामिल हो गया है. डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड काल में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित (Dominica Highest National Honour to PM Modi) करने का फैसला किया है.

कोरोना काल में जब दुनियाभर के देशों के साथ ही भारत भी महामारी के जानलेवा वायरस से जूझ रहा था. ऐसे मुश्किल समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए थे. इसमें महामारी से जूझ रहे दूसरे देशों को वैक्सीन और दवाएं पहुंचाना भी शामिल था. पीएम मोदी के इन्हीं कार्यों को देखते हुए डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का फैसला लिया है.

