Go First का लाइसेंस रद्द करने को लेकर फैसला लेगा DGCA, जारी किया गया नोटिस

Click to Expand & Play

Go First एयरलाइंस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. विमानन नियामक DGCA ने सोमवार को Go First एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर वो किन वजहों से "सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के संचालन को जारी रखने में विफलता" साबित हो रही है. साथ ही DGCA ने एयरलाइंस से अगले आदेश तक सीधे टिकटों की बुकिंग और बिक्री को तुरंत बंद करने का निर्देश भी दिया है. DGCA ने एयरलाइंस से अगले 15 दिनों में जवाब देने को कहा है. इस जवाब के आधार पर ही DGCA ये तय करेगा कि एयरलाइंस को आगे भी परिचालन के लिए लाइसेंस जारी रखा जाए या नहीं.