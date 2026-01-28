महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश, NCP ने की हादसे की जांच की मांग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया. विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और बारामती में लैंडिंग के दौरान ही ये क्रैश हो गया. इस विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया. अब इस दुर्घटना की जांच की मांग होने लगी है. कांग्रेस के बाद एनसीपी ने भी इस हादसे की जांच की मांग की है.

एनसीपी (अजित गुट) के मुख्य प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अजित दादा के विमान हादसे की जांच करवाई जाए, ताकि देश-दुनिया को पता चले कि ये हादसा कैसे हुआ.

इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी. नागपुर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इस दुर्घटना की हाईलेवल जांच की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. विमान सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था. इस विमान अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे. सभी का निधन हो गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बारामती में अजित पवार की एक रैली होनी थी. उसके लिए ही अजित पवार बारामती आ रहे थे.

AAIB करेगी क्रैश की जांच

इस विमान की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम करेगी. बताया जा रहा है कि टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने वाली है. विमान कैसे क्रैश हुआ, इसके कारणों की तलाश की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, DGCA की टीम भी जल्द ही घटनास्थल का दौरा भी कर सकती है.