मिशन विकसित दिल्ली के लिए प्लान तैयार, जानें CM की कुर्सी पर बैठते ही क्या बोलीं रेखा गुप्ता

दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापस आई भाजपा ने शपथ ग्रहण के साथ ही काम करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद सीएम कार्यालय पहुंचकर रेखा गुप्ता ने सीएम की कुर्सी संभाली. जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना आगे का रोडमैप बताया. सीएम चेयर संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, "शाम को कैबिनेट की बैठक रख ली गई है. मिशन विकसित दिल्ली का है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा. एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा."

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि एक-एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है, उसे पूरा किया जाएगा. मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आप लोगों के सीएम ऑफिस का द्वार खुला है. पहले आपको यहां एंट्री नहीं मिलती थी. लेकिन अब यह खुला है. शाम 7 बजे कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हो सकते हैं.

आज शाम में रेखा गुप्ता शाम 5 बजे यमुना बाजार के वासुदेव घाट का दौरा करेंगी. 7 बजे दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी. जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

VIDEO | After assuming charge at Delhi Secretariat, CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says: "I have assumed charge today and the Cabinet meeting has been calling this evening. Work will be done continuously towards the mission of Viksit Delhi, not a single day will be wasted. Every… pic.twitter.com/WLUkrXpEYU