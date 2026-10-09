दिल्ली पुलिस की 'परिंदा भी पर न मारे' जैसी तैयारी- 20 हजार जवान और 300 कैमरे, इंटरनेट ठप और बाजार बंद

राजधानी दिल्ली में 'जंतर-मंतर-2.0' का ऐलान हो गया है. कॉकरोच जनता पार्टी कल यानी शनिवार को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है. जुलाई में भी सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है. पुलिस ने दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है. शहर में 20 हजार जवान तैनात किए गए हैं. हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए 300 कैमरे लगाए गए हैं. जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट भी बंद किया जाएगा और बाजारों को भी बंद किया गया है. पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए कैसी तैयारी की है? आइए हर एक बात बताते हैं.

20 हजार पुलिसकर्मी होंगे तैनात

सेंट्रल दिल्ली और राजधानी के बॉर्डर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रहेगी. शहर में 20 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए जाने की उम्मीद है. आंदोलन के लिए देश के अलग-अलग इलाकों से आने वालों को पुलिस बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश करेगी. साथ ही भीड़ जमा न होने देने की भी तैयारी है.

1.5 KM का सिक्योरिटी जोन, 6500 से ज्यादा लोग

दिल्ली पुलिस ने लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे को बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन के तौर पर घोषित किया है. इस इलाके में जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जैसी खास जगहें आती हैं. इस हिस्से में 6500 से ज्यादा लोग तैनात किए जाएंगे, जिससे यह इलाका बहुत ज्यादा सुरक्षा वाला ज़ोन बन जाएगा.

300 से ज्यादा CCTV से होगी निगरानी

दिल्ली के संवेदनशील जगहों पर निगरानी भी बढ़ाई गई है. नई दिल्ली जिले में सेंसिटिव जगहों पर 300 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है, ताकि किसी भी अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और हर चीज पर नजर रखी जा सके.

जंतर-मंतर पर सात लेयर की बैरिकेडिंग

जंतर-मंतर पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजबूत किए गए हैं, प्रोटेस्ट वाली जगह तक जाने वाली सड़क पर कम से कम सात लेयर की बैरिकेडिंग की गई है. कुछ आखिरी लेयर को तो वेल्ड भी किया गया है ताकि उन्हें तोड़ना और मुश्किल हो जाए.

सेंसिटिव जगहों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि प्रस्तावित प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई है. अनाउंसमेंट में लोगों से अपील की गई है कि वे विरोध के लिए इकट्ठा न हों, नारे न लगाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं या पुलिसवालों पर हमला न करें.

पुलिस कम्युनिटी- होटलों और लोगों से संपर्क कर रही है

सिक्योरिटी तैनात करने के साथ-साथ, दिल्ली पुलिस ने लोगों को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है. कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद और RWA से यह मैसेज फैलाने के लिए कहा गया है कि 10 अक्टूबर के विरोध को मंजूरी नहीं दी गई है. प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

पुलिस नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में लॉज और होटलों की भी चेकिंग कर रही है. होटल मैनेजमेंट को विरोध के लिए परमिशन न होने के बारे में बताया जा रहा है और मेहमानों को इसमें हिस्सा लेने से रोकने के लिए कहा गया है.

Airbnb होस्ट और प्रॉपर्टी मालिकों को भी सलाह दी गई है कि वे प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे लोगों को अपनी जगह किराए पर न दें. उनसे कहा गया है कि अगर उन्हें शक हो कि उनकी प्रॉपर्टी पर रहने वाला कोई व्यक्ति विरोध में हिस्सा लेने का इरादा रखता है, तो वे पुलिस को बताएं.

घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरा, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर

हाल के प्रदर्शनों के दौरान ज्यादा बल इस्तेमाल और गलत व्यवहार के आरोपों के बीच, दिल्ली पुलिस का एक और बड़ा फोकस विरोध प्रदर्शन को संभालने के तरीके को डॉक्यूमेंट करना है.

2, 3 और 4 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, सोशल मीडिया पर एडिट किए गए वीडियो सर्कुलेट हुए, जिनमें पुलिसवालों के कथित गलत व्यवहार को दिखाया गया, जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के दावे भी शामिल थे. इन आरोपों ने पुलिस बल के व्यवहार की जांच की है.

यह पक्का करने के लिए कि घटनाओं को कई एंगल से डॉक्यूमेंट किया जाए, सीनियर अधिकारियों, जिनमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी शामिल हैं, साथ ही ड्यूटी पर तैनात दूसरे कर्मचारियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे दिए गए हैं.

विरोध प्रदर्शन और पुलिस की प्रतिक्रिया को रियल टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए सैकड़ों फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी लगाए गए हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि फुटेज से घटनाओं का क्रम पता लगाने, गुमराह करने वाले दावों का वेरिफाइड सबूतों से मुकाबला करने और अगर कोई घटना होती है तो जांच में मदद मिलेगी.

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के लोगों के नाम एक खुला खत भी जारी किया है, जिसमें उन्हें याद दिलाया गया है कि पुलिस वाले भी इंसान हैं और उनके परिवार घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं. इस मैसेज में सभी तरफ से इंसानियत और संयम बरतने की अपील की गई है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्दी पहनने से किसी की इंसानियत खत्म नहीं हो जाती.

दिल्ली के 30 रास्तों पर रह सकता है डायवर्जन

एडिशनल सीपी ट्रैफिक डीके गुप्ता ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. 30 ऐसे रास्ते हैं, जो नई दिल्ली की तरफ हैं और प्रभावित हो सकते हैं. अगर कहीं प्रदर्शन होता है तो हम उसके अनुसार डायवर्जन प्लान बनाएंगे. दिल्ली बॉर्डर पर भी डायवर्जन रह सकता है.

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों रहेंगे बंद

प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक और कश्मीरी गेट समेत 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शुक्रवार रात नौ बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

अन्य प्रमुख स्टेशन जहां प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे, उनमें जनपथ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, हौज खास और आईएनए शामिल हैं.

इसके अलावा शाहीन बाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ओखला विहार, कालिंदी कुंज, लाजपत नगर, आश्रम, सराय काले खां-निजामुद्दीन, वेलकम, शाहदरा, रिठाला, रोहिणी, आजादपुर, जंगपुरा और शिवाजी स्टेडियम के प्रवेश एवं निकास द्वार भी बंद रहेंगे.

नमो भारत के दो स्टेशन रहेंगे बंद

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की. एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली स्थित सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशनों को कुछ समय के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है. इस दौरान इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों के लिए चढ़ने और उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

एनसीआरटीसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे.

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