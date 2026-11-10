सरकारी फाइलों में सिर्फ 4500, NASA वैज्ञानिक ने बताया- 34,000 पराली जली, सैटेलाइट को चकमा दे रहे किसान

Delhi Air Pollution: जैसे-जैसे दिल्ली और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जहरीली हवा की चादर के बीच एक और सर्दी का सामना करने की तैयारी कर रहा है, वैसे-वैसे इस क्षेत्र में मौसमी प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह में से एक 'पराली जलाने' का पैमाना सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा हो सकता है. पंजाब, जहां सरकारों ने बार-बार पराली जलाने के खिलाफ लड़ाई में जीतने का दावा किया है, वहां आधिकारिक एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई पराली की संख्या इस सीजन में 4,459 है. लेकिन नासा (NASA) के एक वैज्ञानिक द्वारा किए गए सैटेलाइट बेस्‍ड रिसर्च से संकेत मिलता है कि असल आंकड़े इससे कई गुना अधिक हो सकते हैं.

मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े एयरोसोल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक डॉ. हिरेन जेठवा ने बताया कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक, इस साल 1 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में 34,000 कृषि आग यानि पराली की घटनाएं हुईं. यह अनुमान रविवार तक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दर्ज की गई 4,459 घटनाओं से नाटकीय रूप से बेहद अधिक हैं. साथ ही ये आंकड़े कई सवाल उठाने वाले भी हैं.

सरकारी एजेंसियों द्वारा पारंपरिक रूप से इस्‍तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट फायर के बढ़ते अंतर को दर्ज करने में लगभग फेल हो रहे हैं. इसकी एक वजह यह है कि किसानों ने धीरे-धीरे उस समय को बदल दिया है, जिस समय वे कृषि अवशेष (पराली) जलाते हैं. लेकिन सरकारी एजेंसियां अब भी पुराने समय पर ही सेटेलाइन इमेज चेक कर रही हैं. इस तरह देखें, तो किसान अब सरकारी एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं.

आंकड़े क्या दर्शाते हैं, कहां जली सबसे ज्‍यादा पराली?

8 नवंबर तक के टाइम पीरियड को कवर करने वाली CAQM की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने की 4,459 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से 2,998 स्थानों पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 1,310 स्थानों पर पराली जलाने के सबूत मिले. 1,228 मामलों में जुर्माना लगाया गया, जो कुल 62.55 लाख रुपये है. इस रकम में से 32.60 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं.

2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 884 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और 1,017 खेतों के भूमि रिकॉर्ड में पराली के निशान दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 नोडल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है. जिला स्तर पर, तरनतारन में सबसे अधिक 654 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बाद फिरोजपुर में 592, संगरूर में 488, बठिंडा में 406 और पटियाला में 288 मामले दर्ज किए गए हैं. तरनतारन में 306 स्थानों पर और फिरोजपुर में 247 स्थानों पर पराली जलाने के सबूत मिले.

हैरान कर रहे पंजाब में पराली जलाने आंकड़े



हालांकि, ये आधिकारिक आंकड़े डॉ. जेठवा के सैटेलाइट - बेस्‍ड कैलकुलेशन के बिल्कुल उलट हैं. 5 नवंबर को एनडीटीवी के प्रोग्राम 'लेफ्ट, राइट एंड सेंटर' में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 'एक्वा मोडिस' (Aqua MODIS) सैटेलाइट की कैलकुलेशन पर बेस्‍ड और हाई -रिजॉल्यूशन वाले 'VIIRS' फायर डेटासेट में दर्ज आकंड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पंजाब में 27,000 पराली की घटनाओं की पहचान की थी.

जेठवा ने एनडीटीवी को बताया, "मेरी आज सुबह की सबसे लेटेस्‍ट गणना एक्वा मोडिस उपग्रह पर आधारित है, जो वर्तमान में फ्री-ड्रिफ्टिंग कक्षा में है और अब शाम लगभग 4 बजे पंजाब और उत्तर भारत के ऊपर से गुजरता है. पहले इसके गुजरने का समय दोपहर 1:30 बजे था, लेकिन अब यह शाम 4 बजे है. इसलिए मोडिस उन आग की घटनाओं को देख पा रहा है. यदि हम उन आंकड़ों को हाई-रिजॉल्यूशन वाले VIIRS में परिवर्तित करते हैं, तो 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हमने पंजाब में 27,000 आग की घटनाएं देखी हैं."

सैटेलाइट की पकड़ से कैसे बच रहे हैं किसान

आधिकारिक पराली जलने की गणना मुख्य रूप से तीन ध्रुवीय-कक्षा उपग्रहों (Polar-orbiting satellites)- टेरा (Terra), एक्वा (Aqua) और सुओमी-एनपीपी (Suomi-NPP) के ऑब्‍जर्वेशन पर बेस्‍ड है. ये मुख्य रूप से दो उपकरणों, मोडिस (MODIS) और विअर्स (VIIRS) का इस्‍तेमाल करते हैं, जिनका डेटा नासा के वर्ल्डव्यू प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रूप से मौजूद है. ये सेटेलाइन दिन और रात के खास समय पर पंजाब और हरियाणा का ऑब्‍जर्वेशन करते हैं. टेरा पारंपरिक रूप से सुबह लगभग 10:30 बजे इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है, जबकि एक्वा और सुओमी-एनपीपी के पास क्रमशः दोपहर लगभग 1:30 बजे और रात 1:30 बजे के ऑब्‍जर्वेशन समय हैं.

किसानों ने बदल दिया पराली जलाने का टाइम



ये सेटेलाइन अपने गुजरने के दौरान आग के थर्मल सिग्‍नेचर (thermal signatures) को कैद करते हैं. जेठवा के अनुसार, समस्या यह है कि कृषि अवशेष जलाने का समय धीरे-धीरे उस विंडो से बाहर चला गया है, जिसमें उपग्रह इसे विश्वसनीय रूप से पकड़ सकते हैं. मतलब, किसान जो पहले दोपहर के समय पराली जलाते थे, उन्होंने अब इस गतिविधि को देर दोपहर, विशेष रूप से शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच करना शुरू कर दिया है. दोपहर के उपग्रह के गुजरने के बाद जो आग शुरू होती है, वह अगले सेटेलाइन के आने तक बुझ चुकी होती है. जेठवा ने बताया, "मैं सेटेलाइन डेटा से भी यही पैटर्न देख रहा हूं. मैं पिछले कुछ वर्षों (जैसे 2024, 2025) की तरह ही देर दोपहर यानी शाम 4 से 5 बजे के बीच पराली जलाने का वही पैटर्न देख रहा हूं."

पराली जलाने की घटनाओं का दर्ज करने की मौजूदा प्रणाली की सीमाओं को लेकर जेठवा ने कहा कि नासा और नोआ (NOAA) के मोडिस और विअर्स सैटेलाइट ऑब्‍जर्वेशन को बड़े स्‍तर पर दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों और शोधकर्ताओं द्वारा इस्‍तेमाल किया जाता रहा है. उन्होंने एनडीटीवी को बताया, "2021 तक, चूंकि अधिकांश आग दोपहर 1 से 2 बजे के बीच लगती थी, इसलिए उपग्रह जलने की गतिविधि के बड़े हिस्से को देखने में सक्षम थे. लेकिन 2022 से शुरू होकर, अधिकतम जलने का समय धीरे-धीरे देर दोपहर की ओर खिसक गया है, पहले दोपहर 2 बजे, फिर 3 बजे, और अब शाम 4 और 5 बजे, जिसे हम भूस्थैतिक (geostationary) डेटा में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. ज्‍यादातर सरकारी एजेंसियां आग के आंकड़ों को मापने के लिए नासा और नोआ उपग्रह पर निर्भर करती हैं. लेकिन अब वे डेटासेट उतने विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से एक अलग फायर रीजन में हैं."

क्‍या कहती है नई रिसर्च?

'इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी' (iFOREST) की एक रिपोर्ट बताती है कि मोडिस और विअर्स थर्मल विसंगतियों के आधार पर आग की पहचान करते हैं, लेकिन उनके रिजॉल्यूशन और लिमिटेड ऑब्‍जर्वेशन समय के कारण आग की कई घटनाएं दर्ज होने से छूट जाती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, "विअर्स का रिजॉल्यूशन 375 मीटर और मोडिस का 1 किलोमीटर है. दिन में केवल चार बार के इनके संयुक्त दौरों के कारण कई आग की घटनाएं अनदेखी रह जाती हैं."

'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर' (CEEW) ने भी इस समस्या को बताया है. उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पराली जलाने की निगरानी वर्तमान में ध्रुवीय-कक्षा उपग्रहों पर निर्भर करती है, जो 375 मीटर से छोटे क्षेत्रों में लगी आग को नहीं पकड़ सकते. रिपोर्ट इसरो (ISRO) के एक अध्ययन का हवाला देती है, जिसमें हाल के वर्षों में पराली जलाने के चरम समय को दोपहर 1:30 बजे से बदलकर शाम 5:00 बजे पाया गया है.

हरियाणा के 12 जिलों के 144 गांवों में 1,588 किसानों के बीच जनवरी से मार्च 2026 के दौरान किए गए एक CEEW सर्वेक्षण के अनुसार, पांच में से चार किसान जो पुआल को बेलिंग (गठरी बनाने) के माध्यम से हटाते हैं या चारे के रूप में उपयोग करते हैं, वे 2026 में भी ऐसा करना जारी रखने का इरादा रखते हैं.

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प्रदूषित हवा की कीमत

दिसंबर 2020 में 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में छपी रिसर्च (जो इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव का हिस्सा था) के अनुसार, साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण अनुमानित 1.67 मिलियन (16.7 लाख) मौतें हुईं, जो देश में कुल मौतों का 17.8 प्रतिशत थीं. इनमें से ज्‍यादातर मौतें परिवेशी सूक्ष्म कण पदार्थ (ambient particulate matter) प्रदूषण (लगभग 9,80,000 मौतें) और घरेलू वायु प्रदूषण (6,10,000 मौतें) से जुड़ी थीं. 1990 और 2019 के बीच, घरेलू वायु प्रदूषण से मृत्यु दर में 64.2 प्रतिशत की कमी आई, जबकि परिवेशी सूक्ष्म कण प्रदूषण से मृत्यु दर में 115.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

यूएसए के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से लगभग दो मिलियन (20 लाख) मौतें हुईं, जो वर्ष 2000 की तुलना में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

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