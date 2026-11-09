दीपावली की आतिशबाजी से उत्तराखंड की हवा हुई जहरीली, देहरादून में PM2.5 का स्तर 830 के पार

दीपावली की रात उत्तराखंड के कई शहरों में जमकर हुई आतिशबाजी का असर वायु गुणवत्ता पर साफ दिखाई दिया. राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया. देहरादून में 8 नवंबर सुबह 8 बजे से 9 नवंबर सुबह 8 बजे के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 359 दर्ज किया गया. इस दौरान PM10 का स्तर 262.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 196.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा.

रात में हुई तेज आतिशबाजी का असर सबसे ज्यादा देर रात देखने को मिला. रात करीब 2 बजे पार्टिकुलेट मैटर (PM) का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. वहीं PM2.5 का उच्चतम स्तर 829.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो बेहद चिंताजनक माना जाता है.

देहरादून के अलावा काशीपुर में सुबह 8 बजे PM2.5 का स्तर 199 दर्ज किया गया, जबकि ऋषिकेश में यह 90 रहा. हरिद्वार में दीपावली के बाद 9 नवंबर की सुबह AQI 310 तक पहुंच गया, जिससे शहर की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. हरिद्वार में PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. वहीं हल्द्वानी में AQI 78 दर्ज किया गया, जहां PM2.5 का स्तर 47 और PM10 का स्तर 57 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा.

दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर विजय श्रीधर ने बताया कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आतिशबाजी हुई, जिसके कारण वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि पटाखों के कारण हवा में PM2.5 और PM10 का स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया. रात 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रदूषण की स्थिति 'सीवियर' श्रेणी में बनी रही.

प्रोफेसर श्रीधर के अनुसार पहली बार PM10 और PM2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंचता देखा गया है. उन्होंने बताया कि देहरादून में रात करीब 2 बजे PM2.5 की सांद्रता 830 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज की गई. वहीं रात 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर की एयर क्वालिटी 'वेरी पुअर' और 'सीवियर' श्रेणी में रही तथा AQI 400 के पार पहुंच गया.

उन्होंने यह भी बताया कि रात 3 बजे तक लगातार पटाखों की आवाज सुनाई देती रही, जिससे साफ है कि इस बार लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी की. प्रोफेसर श्रीधर ने कहा कि अनियंत्रित आतिशबाजी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने लोगों से त्योहार मनाते समय संयम बरतने और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की.

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