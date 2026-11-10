'मैं तो हैरान हूं कि हम जिंदा हैं'... दिल्ली में जहरीली हवा पर एम्स के डॉक्टर की बड़ी चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा पर एम्स के डॉक्टर ने बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पहले AQI तीन फिगर में होता था पर आज चार फिगर में पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूं कि हम जिंदा हैं. डॉक्टर विजय हड्‌डा कहा कि चाहे ग्रीन पटाखा ही क्यों न हो उससे प्रदूषण तो होता ही है. हम लगातार जहरीली हवा अपने शरीर के अंदर भर रहे हैं. उन्होंने चेताया कि गले में खराश, आंखों में जलन और भारी सांस जैसे लक्षण सिर्फ शुरुआत हैं, आने वाले वर्षों में इसके और गंभीर प्रभाव सामने आ सकते हैं.

'हर सांस के साथ जहर अंदर ले रहे हैं लोग'

डॉ. विजय हड्डा ने कहा कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में केवल 30 प्रतिशत उत्सर्जन कम करते हैं. उन्होंने बताया कि गैसों और पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में अब भी लगभग 70 प्रतिशत प्रदूषण बना रहता है. उन्होंने कहा, 'AQI जो पहले तीन अंकों में रहता था, अब चार अंकों तक पहुंच गया है. दिल्ली की हवा की तुलना दूसरे शहरों से करें तो लगभग 50 प्रतिशत तक का अंतर दिखाई देता है. यहां रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं रहने वाली है.'

'यह हवा इंसानों के रहने लायक नहीं'

डॉ. हड्डा ने कहा कि इंसान हर मिनट करीब 20 बार सांस लेता है और प्रत्येक सांस में लगभग आधा लीटर हवा शरीर के अंदर जाती है. उन्होंने कहा, 'मुझे सचमुच हैरानी होती है कि हम अब तक जिंदा हैं. मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हवा इंसानों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है. आप लगातार जहरीला धुआं अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं.' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय के साथ इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव सामने आएंगे और लोग पहले से ही इसके शुरुआती लक्षण महसूस कर रहे हैं.

स्वस्थ लोगों में भी दिख रहे असर

एम्स के प्रोफेसर ने बताया कि उनके कई सहकर्मी, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, लगातार गले में जलन और बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई मरीज हाल के ओपीडी सत्र में इलाज कराने आए थे और वही लोग दोबारा लौटकर आ रहे हैं. उनके अनुसार यह स्थिति हर साल देखने को मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद लोग इसे भूल जाते हैं.

ये हैं प्रदूषण के शुरुआती लक्षण

डॉ. हड्डा के मुताबिक, प्रदूषण का असर तुरंत महसूस किया जा सकता है. सामान्य दिनों में सांस लेना सहज लगता है, लेकिन इन दिनों लोगों को सांस लेते समय हवा भारी महसूस हो रही है. उन्होंने बताया कि लगातार गला सूखना, बार-बार खंखारने की इच्छा होना, नाक बंद महसूस होना, आंखों में जलन और पानी आना ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो प्रदूषित हवा के संपर्क में आने के तुरंत बाद दिखाई दे सकते हैं.

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