Delhi Pollution : बिगड़ते जा रही हवा, आनंद विहार का AQI पहुंचा 400 के पार, सांस लेना हुआ दूभर

दीवाली का त्योहार आने को है लेकिन इससे पहले दिल्ली की आवोहवा लगातार खराब हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को हो रही है. सुबह से ही दिल्ली, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में धुएं की चादर देखने को मिलने लगती है. प्रशासन के बड़े-बड़े दावे और वादों के बाद भी हवा की गुणवत्ता सुधर नहीं रहे है. हालांकि, दिल्ली को पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर मिली है.

ध्यान दें: एक हेल्थी बॉडी के लिए 0-50 AQI बेस्ट माना जाता है

#WATCH | Delhi | Air Quality Index around Anand Vihar crosses the 400 mark, recorded 405, categorised as 'Severe' according to the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/NkF32Rqwhl