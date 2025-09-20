विज्ञापन
आईआईटी खड़गपुर में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, एक और छात्र का फंदे से लटका मिला शव

आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक बार फिर यहां के एक हॉस्‍टल के कमरे से एक छात्र का शव बरामद हुआ है. इस साल यह छठी मौत है.

आईआईटी खड़गपुर के एक हॉस्‍टल से छात्र का शव बरामद हुआ है.
आईआईटी खड़गपुर के एक हॉस्‍टल से छात्र का शव बरामद हुआ है.
  • आईआईटी खड़गपुर के एक हॉस्टल में 27 साल के छात्र हर्ष कुमार पांडे का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है.
  • आईआईटी खड़गपुर में इस साल छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से पांच मामले फंदे से लटकने के हैं.
  • उधर, पुणे के एमआईटी कॉलेज परिसर में 65 वर्षीय सुभाष कामठे का शव मिला है, मौत का कारण अभी साफ नहीं है .
खड़गपुर/पुणे:

आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.शनिवार को आईआईटी खड़गपुर के हॉस्‍टल से एक और छात्र का शव बरामद हुआ है. छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक की पहचान 27 साल के झारखंड निवासी हर्षकुमार पांडे के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. उधर, पुणे के एमआईटी कॉलेज परिसर में एक बुजुर्ग व्‍यक्ति का शव मिला है.  

आईआईटी खड़गपुर में शनिवार दोपहर करीब 2:00 बजे बीआर अंबेडकर हॉल में एक शोधकर्ता का शव लटका हुआ मिला. खड़गपुर टाउन पुलिस के अंतर्गत आने वाली हिजली चौकी पुलिस ने शव बरामद किया है. 

हर्ष के पिता मनोज कुमार पांडे जब अपने बेटे से दोपहर में फोन पर संपर्क नहीं कर पाए तो उन्‍होंने आईआईटी के सुरक्षाकर्मियों से संपर्क किया. सुरक्षाकर्मियों ने जांच की तो हर्ष का कमरा बंद मिला. अधिकारियों ने हिजली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव आईआईटी खड़गपुर के बीसी रॉय अस्पताल भेजा गया. 

इस साल अब तक 6 लोगों की मौत 

इस घटना के साथ ही इस साल आईआईटी खड़गपुर में इस तरह की मौतों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. इनमें से पांच मामलों में शव लटके हुए पाए गए. इससे पहले, 21 जुलाई की रात को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र चंद्रदीप पवार की दवा के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी. 

एमआईटी परिसर से मिला शव 

उधर, पुणे के एमआईटी कॉलेज परिसर में भी बुजुर्ग व्‍यक्ति का शव मिला है. मृतक शख्‍स की पहचान 65 साल के सुभाष कामठे के रूप में हुई है. अभी तक मौत का कारण स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है. 

कामठे दो दिनों से अपने घर से लापता थे. वह मूल रूप से पुणे के फुरसुंगी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि कामठे शराब के भी आदी थे. उनका शव शुक्रवार दोपहर को मिला था. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.  

