सोशल मीडिया पर कमांडर को दी थी जान से मारने की धमकी, CRPF ने जवान को नौकरी से किया बर्खास्त

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक जवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. जवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कंपनी कमांडर को जान से मारने की धमकी दी थी. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आरोपी की पहचान असम निवासी प्रोबेशनरी कांस्टेबल पिनाक नाथ के रूप में हुई है. बताया गया है कि पिनाक नाथ जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में तैनात CRPF की 33वीं बटालियन की अल्फा कंपनी में नियुक्त था. वह हाल ही में बल में भर्ती हुआ था.

आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे संदेश पोस्ट किए थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच शुरू की गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा से निष्कासित कर दिया गया. CRPF अधिकारियों का कहना है कि बल में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी देने जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया पोस्ट में, नाथ ने अपने कंपनी कमांडर को मारने और फिर खुद भी जान देने की धमकी दी. उसने एक अन्य सुरक्षा बल में हाल ही में हुई उस घटना का जिक्र किया, जिसमें एक जवान ने अपने सर्विस हथियार से अपने सीनियर और साथियों की हत्या कर दी थी. इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए, बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने मामले की जांच कराई. जांच के बाद, शुक्रवार को नाथ को 'केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965' के नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि अनुशासन और 'चेन ऑफ कमांड' (कमांड की श्रृंखला) के लिए खतरा बनने वाली किसी भी हरकत के प्रति बल की 'जीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने की) नीति है. CRPF में बर्खास्तगी का यह कोई पहला मामला नहीं है. मई 2025 में, 41वीं बटालियन के कांस्टेबल मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने सियालकोट (पाकिस्तान) की रहने वाली मीनाल खान से अपनी शादी की बात छिपाई थी. दोनों ने 24 मई 2024 को ऑनलाइन निकाह किया था. बाद में, फरवरी-मार्च 2025 में मीनाल खान एक शॉर्ट-टर्म वीजा पर भारत आईं, जो 22 मार्च को खत्म हो गया.

यह मामला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सामने आया, जब भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था. CRPF ने कहा कि अहमद ने अपनी शादी की बात छिपाई और जानबूझकर अपनी पत्नी को उसके वीज़ा की वैधता खत्म होने के बाद भी अपने पास रखा, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया. वहीं, अहमद का दावा है कि उसने इस बारे में फोर्स को सूचित कर दिया था और अनुमति भी ले ली थी. उसने अपनी बर्खास्तगी को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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