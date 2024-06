क्या राहुल भूल गए थे कुछ? शपथ के बाद मार्शल से हाथ मिलाने पर जानें क्यों चल रहा वार-पलटवार

बीते मंगलवार को रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे तो पक्ष-विपक्ष के सांसदों से जमकर नारेबाजी की. बाद में स्पीकर के चेयर के पीछे खड़े मार्शल से भी राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं. लेकिन इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं. बीजेपी नेता ने वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं.

रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली. इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी को पहले स्पीकर और बाद में मार्शल से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है. कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी की विनम्रता और सहजता की ओर इशारा किया तो वहीं, बीजेपी के नेताओं को यह रास नहीं आया.

The arrogance of Rahul Gandhi knows no bounds! pic.twitter.com/HJKsjiQuQ2