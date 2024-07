दिव्यांग मानदंडों के तहत परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच तेलंगाना की वरिष्ठ अधिकारी स्मिता सभरवाल (Smita Sabharwal) ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है. शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनके विचार पर आपत्ति जताई.

आईएएस अधिकारी सभरवाल ने सोशल मीडिया के मंच ‘एक्स' पर कहा, ‘‘चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, क्या कोई एयरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे?''

उन्होंने कहा, ‘‘एआईएस (आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस) की प्रकृति लंबे समय तक क्षेत्र में कार्य कर लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है. इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है?''

As this debate is blowing up-



With all due respect to the Differently Abled. 🫡

Does an Airline hire a pilot with disability? Or would you trust a surgeon with a disability.



The nature of the #AIS ( IAS/IPS/IFoS) is field-work, long taxing hours, listening first hand to…