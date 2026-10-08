मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है. कांग्रेस ने गुरुवार (8 अक्टूबर) को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का कॉल दिया है. पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है. 7 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस संगठनों से 8 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आग्रह किया.

इसके साथ ही, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्ष के नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी पर ऐतराज जताते हुए, कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से गुरुवार, 8 अक्टूबर, 2026 को राज्यों में 'काला दिवस' मनाने और विरोध प्रदर्शन करने को कहा है. इसके अलावा, कांग्रेस चीफ खरगे ने आज फिर से विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया है. कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में पौने दो बजे आने का न्यौता भेजा गया है. लंच करने के बाद विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट के लिए रवाना हो सकते हैं.

वहीं, एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक 'पीपल्स ट्रिब्यूनल' आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे कर्नाटक से 'SIR के पीड़ित' शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल होंगे.

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