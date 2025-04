इतना समय नहीं कि वह धर्म पूछकर मारेंगे...कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की बीजेपी, नकवी ने जमकर सुनाया

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का कहना है कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं कि वह धर्म पूछकर मारे. सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए. 26 पर्यटकों की जान गई. वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? आतंकी घुस कर पर्यटकों को मार देते हैं. इसे लेकर खुफिया विभाग क्या कर रहा था. यह सब सरकार की विफलता है. इन सब चीजों पर सरकार बात नहीं करती है. अगर उन्हें बात करनी है तो सिर्फ यह कि धर्म पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों को मारा.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Congress MLA Vijay Wadettiwar says, "The government should take responsibility for the #PahalgamTerroristAttack . They (the government) are saying that terrorists killed people after asking them (about their religion). Do terrorists have time for all… pic.twitter.com/88ic7AM5gf

बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को पाकिस्तान का छद्म साझेदार बनने की होड़ से बाहर निकल जाना चाहिए... यह न तो उनके हित में है, न ही देश के हित में. जब पूरा देश एक स्वर में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वे किस तरह का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं?..."

#WATCH | Delhi: BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi says, "Some people need to get out of the competition to become Pakistan's proxy partners... This is neither in their interest, nor in the interest of the country. What kind of political gain are they trying to aim for when the… https://t.co/ql3zauFoNT pic.twitter.com/GjqihEhD1t