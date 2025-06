देशभक्ति के लिए फांसी भी चढ़ जाना पड़ता है, पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद बोले सलमान खुर्शीद

ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से पाकिस्तान के संबंध को दुनिया को बताने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भारत लौट आए हैं.वतन वापसी के बाद खुर्शीद ने एनडीटीवी से बात की. इसमें उन्होंने कहा कि देशभक्त होना आसान नहीं होता है, इसके लिए फांसी भी चढ़नी होती है. उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान वो अपनी पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं के लगातार संपर्क में रहे और उसे यात्रा की प्रगति की जानकारी देते रहे. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.

सलमान खुर्शीद ने एनडीटीवी से कहा कि जो देशभक्त होता है, वह देशभक्त होता है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए लोग फांसी भी चढ़ जाया करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि देशभक्त होना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत थी कि मैं देश की बात क्यों गया हूं और इससे सरकार या किसी पार्टी को फायदा हो जाएगा तो, मेरी समझ में ऐसे लोग देशभक्ति को नहीं समझते हैं.

When on mission against terrorism, to carry India's message to the world, it's distressing that people at home are calculating political allegiances. Is it so difficult to be patriotic?