कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है. वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए कथित रूप से डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया है. रविवार को वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए. रविवार देर रात मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचे, दावा किया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था. यहां जमकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की. पुलिस ने अब शिंदे गुट के राहुल कनाल समेत 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है.

इधर, कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. एमआईडीसी पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 353(1)(b),353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है. शिवसेना कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा है कि वो कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे. वहीं, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने कुणाल का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

इस बीच शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ कल हैबिटेट स्टैंडअप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में एक होटल में तोड़फोड़ की, जहां स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग की गई थी, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अभद्र शब्द के जरिये कटाक्ष किया था. उपद्रवियों ने खार इलाके में स्थित होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां शो की शूटिंग हुई थी और कामरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिंदे के खिलाफ कामरा के कटाक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता होटल के सभागार में पहुंचे.

इस वीडियो को शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने भी ‘एक्स' पर पोस्ट किया और लिखा, ‘कुणाल का कमाल.' कामरा ने फिल्म ‘दिल तो पागल है' के एक गाने के बोल बदलकर शिंदे पर कटाक्ष किया था.

#WATCH | Mumbai: Morning visuals from Habitat Comedy Club in Khar, which was vandalised by Shiv Sena (Eknath Shinde faction) workers last night after a backlash which arose after comedian Kunal Kamra's remarks against Maharashtra DCM Eknath Shinde. pic.twitter.com/uBQwvYPIkB