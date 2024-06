अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही, दिखा दिल दहला देने वाला मंजर; बाढ़ जैसे हालात

अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने से स्थिति भयावह हो गई है. बादल फटने के बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे निवासियों की संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बाढ़ के पानी के कारण कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं. राजधानी परिसर में भूस्खलन की घटनाएं देखी गईं, जिससे वाहन और घर परिसर दोनों प्रभावित हुए. खराब मौसम की स्थिति के बीच निवासियों से सतर्क और सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है.

देखें वीडियो

#WATCH | Arunachal Pradesh: Several places in Itanagar heavily inundated following a cloudburst. Many houses and vehicles damaged in the flood. pic.twitter.com/IZr2zbgm8k