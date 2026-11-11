चेन्नई और पोडनूर से दरभंगा, बरौनी व रक्सौल के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; देखें टाइमिंग और रूट

छठ पर दक्षिण भारत से बिहार अपने घर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है. दरअसल, रेलवे प्रशासन ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और पोडनूर से दरभंगा, बरौनी और रक्सौल के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों 06131, 06133, 06135 के परिचालन का ऐलान किया है. इन ट्रेनों के चलने से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बिहार जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में आसानी होगी.

छठ के मौके पर तमिलनाडु और दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले बिहार के यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. चेन्नई से 11 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, रेलवे ने दक्षिण भारत को बिहार के प्रमुख शहरों जैसे दरभंगा, बरौनी और रक्सौल से जोड़ने के लिए 3 अतिरिक्त त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है.11 नवंबर 2026 से शुरू हो रही इन ट्रेनों के समय, रूट और ठहराव की पूरी जानकारी पढ़ें.

एमजीआर चेन्नई सेंट्रल दरभंगा स्पेशल

ट्रेन नंबर व रूट: 06131 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से दरभंगा स्पेशल ट्रेन

रवाना होने की तारीख : बुधवार यानी 11 नवंबर 2026

प्रस्थान समय: एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से सुबह 11:00 बजे रवाना होगी.

मुख्य रूट व मार्ग: यह ट्रेन खड़गपुर, आसनसोल और बरौनी होते हुए दरभंगा पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 06133 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल बरौनी स्पेशल

मध्य बिहार और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर यात्रा करने वाले प्रवासियों के लिए चेन्नई से रात के समय यह विशेष ट्रेन उपलब्ध रहेगी.

ट्रेन नंबर व रूट: 06133 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से बरौनी स्पेशल ट्रेन

प्रस्थान तिथि: बुधवार यानी 11 नवंबर 2026

प्रस्थान समय: एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से रात 23:50 बजे

मुख्य रूट व मार्ग: यह ट्रेन खड़गपुर और आसनसोल के रास्ते अपने गंतव्य बरौनी तक जाएगी.

ट्रेन संख्या 06135 पोडनूर रक्सौल स्पेशल

तमिलनाडु के पोडनूर से नेपाल सीमा से सटे रक्सौल तक जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने लंबी दूरी की विशेष ट्रेन का खाका तैयार किया है.

ट्रेन नंबर व रूट: 06135 पोडनूर से रक्सौल स्पेशल

रवानगी की तारीख: बुधवार यानी 11 नवंबर 2026

प्रस्थान समय: पोडनूर से शाम 20:20 बजे

मुख्य ठहराव व रूट: यह ट्रेन कोयंबटूर, तिरुप्पुर, इरोड, कटपाडी, पेरंबूर, संबलपुर, धनबाद और बरौनी होते हुए रक्सौल पहुंचेगी.

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रेलवे अधिकारियों ने छठ पर्व पर घर जाने की योजना बना रहे सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए समय पर अपनी सीट बुक कर लें. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन सभी 3 विशेष ट्रेनों में टिकटों की ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग जल्द शुरू की जा रही है. यात्री केवल रेलवे के अधिकृत IRCTC ऐप, आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे स्टेशनों के PRS काउंटरों के माध्यम से ही अपने टिकट बुक कराएं और किसी भी अनाधिकृत एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं.

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